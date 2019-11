Het weer vandaag: steeds meer opklaringen

Vandaag is er soms zon en nog steeds vallen enkele buien. In de loop van de middag neemt de kans op buien vanuit het zuidwesten af. Het wordt 9 graden en de westen tot zuidwestenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Vanavond opklaringen en mogelijk nog een lokale bui. Vannacht raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt met eind van de nacht op de eilanden mogelijk wat lichte regen. Het koelt af naar 4 graden. De wind draait naar het zuidoosten en neemt af tot zwak of matig.

Morgen een bewolkte dag met verspreid wat lichte regen. Met een middagtemperatuur van 7 graden en een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidoostenwind voelt het waterkoud aan.

Vrijdag en in het weekeinde is het overwegend bewolkt en valt er soms wat lichte regen of een bui. Het wordt kouder met op vrijdag nog slechts hooguit 5 graden. In het weekend wordt het 's middags 6 of 7 graden. In de nachten bestaat er een kleine kans op vorst aan de grond.