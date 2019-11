Luchtalarm blijft toch nog jaren te horen

Het afschaffen van het luchtalarm in Nederland gaat voorlopig niet door. De sirenes zouden op 1 januari 2021 worden ontmanteld, maar dat wordt nu op z'n vroegst een jaar later.

Dat heeft minister Grapperhaus van Justitie toegezegd aan de Tweede Kamer, na bezorgde vragen over de alarmering in ons land bij rampen. Nu gaat het af en toe mis met de opvolger van het luchtalarm, het NL Alert via de mobiele telefoon. Zoals afgelopen zomer in Alblasserdam.



Grapperhaus overweegt het luchtalarm nu zelfs te laten voortbestaan naast de nieuwe waarschuwingsmiddelen. Afschaffing pas in 2025 kost zo'n jaarlijks vier miljoen euro aan onderhoud. Als Nederland het luchtalarm ook daarna nog wil houden moet het hele systeem worden vervangen. Dat kost dan 56 miljoen euro.

Over een jaar neemt Grapperhaus een besluit over de verdere toekomst van het luchtalarm.