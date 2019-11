Ridderkerk wil zelf geluidsscherm aanleggen

Langs een groot deel van de A16 staan al geluidschermen, behalve bij Ridderkerk-West. Rijkswaterstaat is daar niet toe verplicht omdat er geen wettelijke overschrijdingen zijn van de norm voor geluid en fijnstof.

Toch vindt het college het geluidsreducerende effect van het geluidsscherm belangrijk genoeg om nu met een voorstel naar de raad te gaan. "Onze leefomgeving is onder meer door de snelweg die onze gemeente doorsnijdt, al zwaar belast. Elke mogelijkheid om het stiller en gezonder te krijgen in onze woonwijken willen we benutten", aldus wethouder Marten Japenga.

In het originele plan stonden ook zonnepanelen ingetekend en een installatie ingetekend die fijnstof uit de lucht haalt. Maar dat is te duur. De gemeenteraad van Ridderkerk moet nog wel goedkeuring geven voor de bouw van de geluidswal.