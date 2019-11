Topman Unilever doet stap terug

President-commissaris Marijn Dekkers van Unilever doet per direct een stapje terug. Volgens het Rotterdamse was- en levensmiddelenconcern wil hij zich kunnen concentreren op zijn groeiende verantwoordelijkheden als oprichter en voorzitter van investerings- en adviesbureau Novalis LifeSciences.

Dekkers, die in 2016 aantrad, blijft wel aan als commissaris van Unilever. De 62-jarige oud-baas van het Duitse chemieconcern Bayer begon in 2017 al met Novalis. De raad van commissarissen van Unilever heeft Nils Andersen doorgeschoven om het toezichtsorgaan voor te zitten.

"Mijn beslissing om terug te treden is moeilijk geweest", zegt Dekkers zelf over zijn besluit. Maar hij kijkt er naar eigen zeggen naar uit om zijn opvolger bij Unilever aan het werk te zien.

Andersen (61) is de voormalige topman van bierbrouwer Carlsberg en scheepvaartconcern A.P. Møller-Mærsk. Hij is ook al voorzitter van de raad van commissarissen van verfreus AkzoNobel. Daarnaast is hij commissaris bij het Britse olie- en gasconcern BP en president-commissaris bij de Deense retailer Salling Group. Andersen heeft besloten die laatste twee functies in maart neer te leggen.

Binnen de raad van commissarissen van Unilever stapt Andersen uit het zogeheten auditcomité en hij wordt benoemd als lid van de commissie die zich bezighoudt met beloningen. Tegelijk wordt hij voorzitter van de commissie die gaat over benoemingen en goed bestuur. In die laatste twee commissies zit ook Dekkers nog.