Wethouder pleit voor meer burgerwachten

Wethouder Wijbenga van Rotterdam wil dat er zeker tien burgerwachten of burgerpreventieteams bij komen. Hij vindt de buurtteams nuttige ogen en oren waardoor wijken schoner en veiliger worden. Momenteel telt Rotterdam 34 burgerwachten of burgerpreventieteams.

Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen liep een avondje mee met de vrijwilligers van Burgerblauw Carnisse. Twee keer per week lopen zij door de wijk. Ze struinen de straten af op alles wat niet schoon, heel en veilig is.

"De belangrijkste problemen waar wij in de wijk tegenaan lopen is graffiti, slechte stoepen, foutparkeerders en grofvuil, maar ook lantaarnpalen die kapot zijn", zegt één van de burgerwachten.

"We ruimen ook zelf veel op", vult een ander aan. "Zojuist kwam er een melding dat een meisje van twaalf jaar vermist zou zijn. Dan gaan we toch om ons heen kijken of we haar kunnen vinden."

'Zeker gemotiveerde mensen nodig'

"Ze moeten extra ogen en oren aan de stad geven", vertelt Wijbenga over zijn plan.

Burgerblauw Carnisse is blij met het idee van de wethouder. "We hebben zeker gemotiveerde mensen nodig. Niet iedereen heeft er zin in. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden. Ik denk dat veel bestaande teams daar moeite mee hebben."

