Danny Makkelie fluit EK-kwalificatieduel Zwitserland - Georgië

Danny Makkelie uit Dordrecht is door de UEFA aangesteld voor het duel tussen Zwitserland en Georgië in het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap van volgend jaar.

Makkelie, die afgelopen weekend in de Kuip nog Feyenoord - RKC Waalwijk (3-2) floot, krijgt komende vrijdag in Sankt Gallen steun van de grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is vierde official.

Zwitserland moet winnen om kans te blijven maken op een ticket voor het EK 2020. Op dit moment moeten de Zwitsers in de kwalificatiegroep Ierland en Denemarken nipt voor zich dulden.