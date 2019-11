Raad van State haalt ook streep door derde vergunning windmolens Geervliet en Heenvliet

Ook de derde poging van de gemeente Rotterdam om een vergunning te regelen voor de windmolens bij Geervliet en Heenvliet is mislukt. De Raad van State heeft de vergunning woensdag voor de acht windmolens ook naar de prullenbak verwezen.

De acht windmolens staan op Rotterdams grondgebied, in de Botlek. De omwonenden wonen in Geervliet en Heenvliet, aan de andere kant van het water.

Omwonenden dienden al meerdere keren bezwaar in tegen de vergunning. Zo ook tegen de derde versie, die werd afgegeven door de gemeente Rotterdam in oktober 2018. De omwonenden zijn bang voor teveel geluidsoverlast, veroorzaakt door de turbines in de windmolens.

De gemeente Rotterdam had daarop extra geluidseisen gesteld in de vergunning. Daar was bouwer XL Wind uit Giessendam het niet mee eens.

Volgens de Raad van State was het in deze procedure niet mogelijk om aanvullende eisen te stellen over de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de windmolens.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam moet nu voor de vierde keer terug naar de tekentafel voor een vergunning.