Inval in woning in Rotterdam-West

De politie heeft een inval gedaan in een woning aan de Beukelsweg. Er waren geruchten dat er drugs in de Rotterdamse woning waren. Die zijn niet gevonden.

Een speciaal team van de politie stond dinsdagavond klaar voor de inval. "Toen zagen drie afzonderlijke politiemensen dat er iemand op het balkon stond met een vuurwapen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Daarop is besloten om de inval anders aan te pakken."

Iedereen in de woning moest één voor één naar buiten. Daar zaten ook twee kinderen bij. Een man is in de woning aangehouden.

Ook werd in de woning geen vuurwapen gevonden. De aangehouden man is later op de avond weer vrijgelaten.