Onderhoud Van Brienenoordbrug kan doorgaan door noodwet

Er komt een noodwet om onderhoud aan belangrijke verbindingen, zoals de Van Brienenoordbrug uit te kunnen voeren. "We kunnen ons simpelweg niet veroorloven dat we de Van Brienenoordbrug niet meer kunnen gebruiken", zei minister Van Nieuwenhuizen woensdag over de plannen om uit de stikstofimpasse te komen.

Veel bruggen, tunnels en viaducten in Zuid-Holland stammen uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen waardoor onderhoud hard nodig is.



De meeste stikstofmaatregelen zijn dinsdag al uitgelekt. Het gaat volgens premier Mark Rutte om "moeilijke maatregelen", die genomen worden om de belangen van "boeren, ondernemers en werknemers" te beschermen.

Het kabinet geeft prioriteit aan woningbouw en wegenaanleg. Maar ook boeren die door willen met hun bedrijf of zelfs willen uitbreiden, krijgen daar de mogelijkheid voor, mits het op duurzame manier gebeurt. Voor investeringen in verduurzaming trekt het kabinet geld uit. Veehouders krijgen een speciaal type veevoer waardoor de mest van het vee minder stikstof uitstoot. De snelheid op wegen gaat terug naar 100 kilometer per uur.

Het kabinet moest met het pakket te komen door de uitspraak eind mei, waarin de Raad van State oordeelde dat het stikstofbeleid niet genoeg bescherming bood aan speciale natuurgebieden. Over die Natura 2000-gebieden gaat het kabinet wel in gesprek met de Europese Commissie. Mogelijk worden gebieden samengevoegd waardoor in die gebieden meer stikstof neer mag dalen.