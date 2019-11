Tientallen sollicitaties voor vrijwilligersbaan Songfestival

Dinsdag brachten we het nieuws dat de eisen voor de functies in Ahoy niet mals zijn. Je moet goed Engels spreken en bij voorkeur de taal van één van de deelnemende landen. Je moet van 1 tot 18 mei volgend jaar fulltime beschikbaar zijn, zelf je reis naar- en verblijf in Rotterdam regelen en betalen én Rotterdam en omgeving als je broekzak kennen.



"De reacties stromen binnen, er is veel animo voor deze rol", zegt Danny Vormer van de organisatie. Er zijn in totaal zeshonderd mensen nodig. Sollicitanten uit de regio Rotterdam hebben een streepje voor.

De directeur van de vrijwilligerskoepel NVO noemt het wensenlijstje 'bizar'. "Dit is er eentje uit de buitencategorie", zegt Joost van Alkemade bij de NOS over de vacature.

"Het is belangrijk dat het vrijwilligerswerk altijd aanvullend is ten opzichte van betaalde krachten, nooit in plaats daarvan. Onkosten vergoed krijgen is toch wel het minste. Zeker gezien de inzet die wordt gevraagd, mag dat er wel tegenover staan", vindt Van Alkemade.