Acht woningen in Rotterdam ontruimd na brand

De brandweer in actie in de Rösener Manzstraat in Rotterdam-West (Bron: MediaTV - Joey Bremer)

Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is isolatiemateriaal in de spouwmuur in brand gevlogen. Daarom zet de brandweer een speciale blusapparaat in, de Cobra. Die kan met een lange lans door muren boren en vervolgens van binnenuit blussen.

De zorginstelling bevindt zich op de begane grond. De bewoners van die instelling kunnen volgens de Veiligheidsregio blijven zitten. Er zijn geen gewonden.

De brandweer zet een drone in om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Het is nog onbekend hoe lang de bestrijding van de brand gaat duren.