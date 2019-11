Sparta verliest oefenduel tegen NEC

Sparta heeft woensdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd op het Kasteel met 4-3 verloren van NEC. De ploeg van Henk Fraser is zich in deze interlandperiode aan het voorbereiden op de wedstrijd van zondag 24 november tegen Vitesse.

Joël Piroe opende in de 38ste minuut de score. Oud-Spartaan Tom Overtoom maakte snel gelijk voor NEC. Na rust kwam Sparta via een rake vrije trap van Dante Rigo en een kopbal van Lars Veldwijk op 3-1, maar binnen een kwartier werd het door treffers van Ayman Selouf, Thomas Beekman en Anthony Musaba 3-4.

Trainer Henk Fraser liet met name de reservespelers opdraven. Alleen Adil Auassar, die normaal gesproken verzekerd is van een basisplaats, begon ook tegen NEC vanaf de start. Ook doelman Tim Coremans begon al is het nog maar de vraag of hij, nu zijn schorsing van vier wedstrijden erop zit, weer terug gaat keren onder de lat.

Lars Veldwijk, die afgelopen zaterdag in Heerenveen voor het eerst in de basis begon, speelde ook vanaf de start. Maar dat kwam ook omdat de andere spitsen Ragnar Ache en Halil Dervisoglu in deze interlandweek met hun nationale ploeg op pad zijn.