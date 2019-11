Aanhoudingen wegens drugs en 'kostbare ontbijtgranen'

De politie vond binnen machines, kilo's drugs en een vuurwapen. In het pand werd een 31-jarige Rotterdammer aangehouden.

In twee andere huizen, in Rotterdam en Barendrecht, is nog een berg contant geld gevonden en dure hifi-apparatuur. In één van de huizen had een man een pak cornflakes in zijn hand. In dat pak bleken geen ontbijtgranen, maar 8000 euro aan contant geld te zitten. Daarbij is een 32-jarige Rotterdammer aangehouden.