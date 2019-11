Tim Coremans: 'Terechte kritiek, maar ik heb niemand vermoord'

Tim Coremans stond in het oefenduel van Sparta tegen NEC (3-4) woensdag onder de lat bij de Rotterdammers. De doelman kan, na zijn rode kaart bij FC Groningen van een paar weken geleden, op zondag 24 november eventueel weer keepen thuis tegen Vitesse. De vraag is of trainer Henk Fraser voor hem kiest. "Ik heb er zelf een goed gevoel over", aldus Coremans.

Vier duels miste de sluitpost, die aan het begin van dit seizoen de concurrentiestrijd met Ariel Harush won. De Israëliër stond bij afwezigheid van Coremans onder de lat in de afgelopen duels. "Het is lastig geweest", geeft Coremans toe. "Je mist het spelen van wedstrijden en ik heb nogal wat over me heen gekregen."

Kritiek

Coremans doelt op de kritiek die hij kreeg na zijn kopstoot tegen Groningen-speler Kaj Sierhuis. "En kritiek op het interview (na de wedstrijd, red.). Ik had het anders aan kunnen pakken. De kritiek was aan de ene kant terecht, maar ik heb niemand vermoord."

De in Breda geboren keeper beseft dat hij zich weer moet bewijzen om Fraser te overtuigen. De schorsing is een klap geweest voor Coremans. "Wel de grootste tegenslag in mijn carrière. Die dingen gebeuren ook in het voetbal. Ik moet alles nemen en weer verder gaan."