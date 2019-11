Zangeres Merol geeft exclusief concert in Dordrecht

Ze vergaarde de afgelopen twee jaar bekendheid met hits als ‘Lekker met de meiden’, ‘Kerst met de fam’, ‘Geen reet’ en ‘Hou je bek en bef me’.

Het zijn bijzondere teksten, bedoeld met een vleugje zelfspot, die voorzien zijn van een jaren tachtig geluid. "Ik ben niet poëtisch, draai in mijn teksten nooit om de hete brij heen, maar dát is voor mij schoonheid", zegt Baldé daarover.

In 2019 won Merol ‘Song Van Het Jaar’ en de ‘Popprijs’ tijdens de eerste editie van het Dordts Popgala in het Energiehuis. Ook werd ze gekroond tot ‘Beste Nieuwkomer’ tijdens de uitreiking van The Best Social Awards.