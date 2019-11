Dementerende ouderen Flakkee kunnen weer varen

Kunstenaars Thomas voor ’t Hekke en Bas van Oerle hebben in Sommelsdijk een bijzondere boot gemaakt: de Quo Vadis, een schip dat dementerende ouderen plezierige prikkels moeten geven. Het kunstwerk staat in de binnentuin van het verzorgingstehuis Nieuw Rijsenburgh.

Voor 't Hekke en Van Oerle maken met hun bedrijf Front404 interactieve kunstwerken. De kunstenaars belandden in Sommelsdijk nadat iemand van het verzorgingstehuis Nieuw Rijsenburgh het werk van Voor 't Hekke en Van Oerle had gezien op een festival.

"We maken kunstwerken waar mensen iets mee kunnen", legt Voor 't Hekke uit. Zo zitten elektronica of sensoren in een kunstwerk, waarmee een prikkel voor ouderen kan ontstaan.

Scheepsbel

Het verzorgingstehuis heeft twee binnentuinen die elk een eigen thema hebben. Eén binnentuin heeft 'Zee en Haven' als thema. Daarom was de keuze voor een zintuigen-prikkelende boot een logische. "Veel mensen zijn hiermee opgegroeid of zij hebben gewerkt in de haven van Rotterdam of de visserij. Zij zijn daarom bekend met het leven op zee", zegt Voor 't Hekke.

De boot beweegt niet, maar het vaartuig heeft wel veel geluiden. "Je hoort de motor van de boot, het klotsen van de golven en de meeuwen", omschrijft Van Oerle.

Ook kraakt het hout en klinkt uit een ouderwetse radio de muziek van oude zeemansliederen. Uiteraard mag de scheepsbel op de boot niet ontbreken. De boot is gekoppeld aan de tijd van de dag. Als het avond wordt, dan wordt het in de boot ook donker.

'Jeugd terugbrengen'

"We hebben onderzoek gedaan hoe je deze doelgroep kunt bereiken. Daaruit blijkt dat herinneren worden gekoppeld aan zintuiglijke ervaringen", vertelt Van Oerle.

"Doordat die mensen hun geheugen kwijt zijn, worden zij gerustgesteld door zintuiglijke ervaringen. Bijvoorbeeld het gekraak van de boot of de muziek. Daarmee worden de dementerende ouderen naar hun jeugd teruggebracht."