'Alle planten die in Hoek van Holland groeien, doen het goed op een balkon'

"Een balkon is groen, wanneer je ook echt in de schaduw van je eigen groen kan zitten", vertelt Sneep. Dit kan je het makkelijkst bereiken door een mooi boompje, maar wat als je daar geen ruimte voor hebt? "Je kan klimplanten op het balkon zetten. Die kan je een paar meter hoog tussen jou en je buren in laten groeien."

Hoek van Holland

Niet alle planten kunnen op het balkon. Planten die van nature groeien in gebieden waar veel wind is, groeien het beste op het balkon. "Mediterrane planten, zoals een olijfboom, zou ik niet op een balkon zetten."

Sneep houdt een bepaalde regel aan: "Alles wat in Hoek van Holland groeit, dat groeit ook goed op een balkon." Daarmee verwijst hij naar winderige plekken of kustgebieden. Wind is een belangrijke factor voor balkonplanten.

Sommige planten doen het juist beter op zulke hoge, winderige plekken. Stuikrozen en klimrozen houden enorm van wind en luchtstroming. Ze zijn dan minder gevoelig voor ziektes. Ze maken daar minder kans op, wanneer ze snel opdrogen in de ochtend.

Volgens Sneep is het belangrijk dat je de juiste planten voor je balkon kiest. "Neem soorten waarvan je weet dat ze sterk zijn. Heel vaak zijn dat grassen, grijsbladige- en leerachtige planten."

Potten en bakken

Hiernaast is het belangrijk dat je de juiste pot of bak neemt. Hierbij gaat het niet om de soort, maar om de omvang en de hoeveelheid gaten die in de bodem zitten. "Hoe groter de pot, hoe beter het is voor de plant", vertelt Sneep.

Bij een grotere bak drogen planten minder snel uit. Zoveel mogelijk grond en lekker veel ruimte is beter voor de planten.

Het water moet ook goed kunnen wegstromen. "Als de potten of bakken voldoende gaten hebben, maakt het niet uit hoeveel het regent. Het water zakt dan vanzelf weg. Wanneer je dit niet hebt, kunnen ze dood gaan aan een te grote hoeveelheid water."