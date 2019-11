Appie Marbah: 'Als beloftes niet worden nagekomen, houdt het een keer op'

Het was voor Mourbah een lastige keuze waarin een opstapeling van negatieve aspecten de doorslag gaf. "Toen ik bij TPP begon, was alles goed geregeld. Jaar in jaar uit heb ik tegenslagen te verwerken gekregen. Ook vorig seizoen zijn er beloftes gedaan die dit jaar niet zijn nagekomen. Uit liefde voor het spelletje en voor de jongens ben ik doorgegaan. Sommige beloftes worden niet nagekomen door schulden. Dat snap ik. Maar nu was ik te veel bezig met randzaken zoals het regelen van auto's voor de wedstrijden." De sportieve prestaties van het huidige Feyenoord Futsal hebben geen invloed op de keuze van de vertrekkende trainer.

Marbah mist sinds TPP de naam Feyenoord Futsal draagt, ook het familiegevoel bij de club. Toch voelt zijn afscheid zwaar. "Het is alsof je afscheid neemt van een overleden dierbare. Ik heb hier mooie dingen meegemaakt. We zijn een keer tweede van Nederland geworden en ik ben verkozen tot beste trainer."

Het volledige interview metĀ Appie Marbah is in de video te bekijken.