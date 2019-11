Grondverzetters teleurgesteld: 'We hadden verwacht dat we weer aan het werk konden'

Arnold Tuytel (Grond in Verzet): 'We kunnen zo niet verder'

Grondverzetters in Nederland zijn teleurgesteld na de bekendmaking van de maatregelen tegen de stikstofcrisis door het kabinet woensdag. "Naar stikstof kunnen we positief kijken, naar PFAS niet. Daar is gewoon absoluut niks mee gedaan", zegt Arnold Tuytel van Grond in Verzet uit Oud-Alblas.

Het probleem met stikstof gaat vooral de boeren in Nederland aan. Die krijgen nu vergunningen om uit te breiden niet, omdat ze daardoor boven de wettelijke norm van stikstofuitstoot komen.

Voor grondverzetters is het probleem de PFAS-norm. Die bepaalt hoeveel PFAS er in grond mag zitten om het te mogen verplaatsen. Als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in zit, mag die grond niet worden verplaatst. Daardoor liggen veel bouwprojecten nu stil.

'Personeel ontslaan'

De grondverzetters hebben woensdagochtend overleg gehad met VNO-NCW en er was een crisisberaad met alle brancheorganisaties in de Malietoren in Den Haag. Daar hebben ze gekeken naar de persconferentie met minister-president Mark Rutte en de maatregelen voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof.

"Wij kennen niet verder zo. Wat er nu gaat gebeuren, is dat nog meer bedrijven personeel moet ontslaan als het zo doorgaat. De crisis wordt alleen maar gekker", zegt Tuytel op Radio Rijnmond.

Nieuwe acties

Als het aan de grondverzetter uit oud-Alblas ligt, moet de PFAS-norm omhoog. Hij is met andere grondverzetters aan het nadenken over nieuwe acties. Binnen nu en een week zegt hij daar meer over te kunnen zeggen.

"We hadden verwacht dat er vandaag iets goeds uit was gekomen, dat we gewoon weer aan het werk konden gaan", meldt de teleurgestelde Tuytel.