30 duizend illegale Cobra's in loods Bleiswijk

De politie heeft bij een inval in een opslagbox in onder andere Bleiswijk een grote lading illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om in totaal 1680 kilo, waaronder 30 duizend Cobra's, knalvuurwerk waarmee je een koelkast kunt opblazen. Een 37-jarige man uit Den Haag en een 23-jarige man uit Nootdorp zijn aangehouden.

Agenten kregen een tip over een handelaar in illegaal vuurwerk vanuit een woning in Nootdorp. Onderzoek leidde naar een loods in Bleiswijk. Daar zag de politie één van de verdachten spullen verkopen.

De politie viel op woensdagochtend de woning in Nootdorp en de opslagbox in Bleiswijk binnen. In het pand lag een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk, in de loods lag wat meer.



De opgepakte verdachten zijn de handelaar en eigenaar van de loods. Al het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd.