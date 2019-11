660 kilo cocaïne tussen lading koffie in haven Rotterdam

De douane heeft afgelopen zaterdag 660 kilo cocaïne uit een container in de Rotterdamse haven gehaald. De cocaïne zat verstopt tussen een lading met balen koffie. De drugs zijn vernietigd.

Uitgaande van 40 euro per gram heeft deze hoeveelheid onderschepte cocaïne een straatwaarde van ruim 26 miljoen euro.

De Rotterdamse politie vond de avond daarvoor al 300 kilo cocaïne in een busje op de Maasvlakte.

Dit jaar is in de Rotterdamse haven al veel meer cocaïne onderschept dan vorig jaar: 23 duizend kilo ten opzichte van 18 duizend kilo in heel 2018.