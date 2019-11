Chemours vervoerde illegaal PFAS-afval naar België

GenX is een van de schadelijke stoffen die in PFAS zitten. Die zorgen ervoor dat veel bouwprojecten stilliggen, wanneer er te veel PFAS in de grond zit.

Het GenX-afval werd eerder dit jaar teruggehaald uit Italië omdat de verwerken failliet was gegaan. Het afval werd tijdelijk opgeslagen in Dordrecht en daarna zonder de juiste vergunning naar het afvalverwerkingsbedrijf Indaver in België gebracht.

De vergunning waarmee het afval uit Dordrecht naar België is vervoerd ging over stoffen van een andere samenstelling. Mede vanwege de hoge concentratie GenX in het afval, had er een aparte vergunning voor moeten worden aangevraagd.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een proces-verbaal opgemaakt en de zaak wordt strafrechtelijk onderzocht.

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland en DCMR onderzoeken of de GenX als gevolg van het illegale transport naar België nog verder verspreid is. Het is nog niet duidelijk welke stappen de Vlaamse autoriteiten gaan nemen, schrijft de minister in de Kamerbrief.

Bouwvergunningen

Chemours is de enige grote producent van GenX, een van de PFAS-stoffen die inmiddels bijna overal in Nederland in de bodem worden aangetroffen. De PFAS-verspreiding is naast de stikstofcrisis de belangrijkste oorzaak van het feit dat veel bouwprojecten in Nederland stilliggen.

Pas als duidelijk is wat de nieuwe acceptatienorm voor PFAS-stoffen in de bodem wordt, en in hoeverre bouwgrond met PFAS besmet is, kunnen nieuwe bouwvergunningen afgegeven worden. De bedoeling is dat de nieuwe normen op basis van onderzoek door het RIVM, voor 1 december bekend gemaakt worden door minister Van Veldhoven.