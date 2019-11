Rijnmond Rewind: De Rotterdamse insulinemoorden

Komende maandag (18 november) begint in Rotterdam het grote proces rond de zogeheten 'insulinemoorden'. Alle reden voor programmamaker Paul Verspeek om de familieleden van Adriana van Drunen (92) nog eens te bezoeken. Mevrouw van Drunen overleefde de insulinevergiftiging.

Luister naar het gesprek dat Paul voerde in december 2018 én het recente gesprek, zo vlak voor het grote proces

Injectie met insuline

De Rotterdamse verpleger Rahiied A. zit al twee jaar vast, omdat hij bejaarde vrouwen ten onrechte zou hebben geïnjecteerd met insuline.

Justitie verdenkt hem van vier moorden en zeven pogingen daartoe. De nu 92-jarige Adriana van Drunen behoort dus tot de zeven slachtoffers die het hebben overleefd. Haar dochter Ineke Witvliet was de eerste die aan de bel trok over 'de insuline-kwestie'.

In december 2018 kwamen zij en haar man Wim uitgebreid aan het woord over de 'horrorfilm' waarin zij met hun (schoon-)moeder terecht waren gekomen. Kritisch waren zij op de rol van het verpleeghuis de Wetering van Humanitas in Rotterdam Beverwaard.

In de tussentijd is er een kritisch rapport verschenen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. "Alle vermoedens werden bevestigd", zegt Ineke Witvliet. "In een mondelinge toelichting werd gesproken van een chaotische bende." In het rapport wordt gesteld dat er nauwelijks toezicht was op de medicijnen, dat Rahiied beslissingen mocht nemen, die boven zijn niveau waren.

Lijkschouwer

Maar Ineke en Wim zitten nog wel met de nodige vragen. Waarom is bij een eerder sterfgeval in de Wetering geen lijkschouwer ingeschakeld? Waarom weigerden enkele personeelsleden hun medewerking aan het inspectierapport? Er kwamen geen antwoorden.

Ineke Witvliet:"Ze hebben ons zelfs een spreekverbod willen opleggen. Zwart op wit. De bewoners zouden er onrustig van worden. Ik heb het geweigerd."

Als het aan Ineke en Wim Witvliet ligt, gaan ze nog een stap verder. "We zouden willen dat ook Humanitas aansprakelijk wordt gesteld. We hebben het meerdere keren gevraagd aan justitie, maar die gaan behalve Rahiied niemand vervolgen."

Ondertussen zit Adriana van Drunen nog altijd in de Wetering. "Ze dementeert. Geestelijk gaat het steeds slechter met haar. Maar van deze hele affaire heeft zij niets meegekregen."

Het proces rond de insulinemoorden begint maandag 18 november. De rechtbank in Rotterdam heeft er acht dagen voor uitgetrokken.

