Opnieuw tientallen inwoners Tweebosbuurt voor de rechter

Zowel Vestia als de bewoners hopen voor de Rotterdamse rechter hun gelijk te halen. Ook tijdens deze 'tweede ronde' is de inzet duidelijk: moeten de bewoners weg, mogen ze blijven of wordt er last-minute nog acceptabele vervangende woningruimte gevonden?

Emotie

Tijdens de vorige zitting oordeelde de rechter in het voordeel van wooncorporatie en gemeente . De rechter van vandaag maakt meteen duidelijk: "Dat mijn collega 'a' oordeelt betekent niet dat ik ook 'a' zeg."

Bij vlagen loopt ook dit keer de emotie op. Buurtbewoner Edwin Dobber schreeuwt door de zaal: "Ze moeten de hele wijk laten staan, niet alleen het blok!"

Op de gang maakt een medestander hem even later duidelijk dat rust gewenst is in deze spannende situatie. Dobber is woedend dat er van de Tweebosbuurt welgeteld één blok blijft staan. Hij wil alles.

"Mijn buurt"

Zijn moeder biecht even later op dat haar hoop op een voor haar goede afloop langzaam vervliegt. Mevrouw Dobber, die al ruim vijftig jaar in de wijk woont: "Maar ik blijf. Ik teken niks en reageer nergens op. Dit is mijn buurt en zo is mijn plan."

Advocaat Rogier Scheltes behartigt de belangen van veel bewoners. Hij verbaast zich erover dat er zelfs ter zitting nog bewoners akkoord lijken te gaan met recent aangeboden woningen.

Woningen in achterzak

"Blijkbaar had Vestia nog wat woningen in de achterzak zitten. Maar het grootste probleem is dat ze geen teken hebben gegeven dat ze de sloop willen stopzetten."

Hij verwacht dat er zo'n zes of zeven van zijn cliënten tot het allerlaatst zullen blijven. "Maar zeker weet ik dat niet."

De rechter doet 10 januari uitspraak. Ook de komende weken zullen er nog diverse bewoners voor de rechter verschijnen.