Gedenksteen oorlogsslachtoffer gestolen uit straat Schiedam

Een zogenoemde Stolperstein is in de nacht van dinsdag op woensdag door een onbekende uit een straat in Schiedam gewrikt en meegenomen. De gedenksteen bevat een messing met daarop de naam van een slachtoffer van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog.

De gestolen steen lag op de Rotterdamsedijk en was voor Abraham Bobbe, die in 1942 op 38-jarige leeftijd werd vermoord in een concentratiekamp.

De organisatie achter de Schiedamse Stolpersteine werd woensdag getipt door buurtbewoners. Een daarvan vertelde vaak 's avonds in het portiek een sigaret te roken. Dinsdagavond lag de gedenksteen nog in de straat.

In Schiedam liggen tientallen Stolpersteine. Het is de eerste keer dat er eentje is gestolen, zegt Peter Groeneweg van Stichting Stolpersteine Schiedam. De stichting heeft aangifte gedaan bij de politie.

"We gaan onderzoeken hoe deze steen er zo makkelijk uit gehaald kon worden. We laten ze altijd inmetselen", zegt Groeneweg. Hij legt uit dat de dader veel moeite heeft moeten doen voor weinig, omdat de steen wat materiaal betreft waardeloos is. Het is een plaatje messing op een betonnen klinker van zo'n tien bij tien centimeter.

Respect

"De waarde zit hem in het respect dat je vraagt om de steen te lezen en de naam erop te noemen. Als je leest moet je vooroverbuigen. Dan maak je een buiging uit respect", legt Groeneweg uit. "Maar mensen denken wel eens: dat zal wel koper zijn."

De stichting gaat zorgen dat er een vervangende steen komt. Een Stolperstein kost 120 euro, plus de kosten van de ceremonie wanneer er een wordt onthuld.

De naam van het slachtoffer wordt er door een ambachtsman vakkundig op het oog ingeslagen, vertelt Groeneweg. "Echt handwerk!"

Het vandalisme heeft wel één positief gevolg. De stichting is door de politie uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst om agenten uit te leggen wat Stolpersteine precies zijn. "Zo kan het toch wat moois opleveren", besluit Groeneweg.