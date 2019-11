Walk of Fame-ster Lee Towers in eigen toren

Bij de onthulling was ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam aanwezig. De Walk of Fame-ster ligt in één van de twee Lee Towers bij het Marconiplein. De tegel werd in 2001 al gemaakt.

Aan de Walk of Fame in Rotterdam liggen handafdrukken van nationale en internationale bekendheden. De Walk of Fame ligt op het Metroplein, op de looproute tussen het Zuidplein en Ahoy.

De Lee Towers zijn zijn 95 meter hoog, tellen 24 verdiepingen en stammen uit 1975. Er zijn 883 huurwoningen in gerealiseerd.