FNV noemt handelen Nissewaard 'ronduit beschamend'

Perez was naar Spijkenisse gekomen om de raadsleden te waarschuwen. Hij had geen goed woord over voor het handelen van de gemeente Nissewaard. "Uw benadering van de mensen die aangewezen zijn op een uitkering is, naar onze mening, ronduit beschamend."

"U handelt in strijd met de wet en met de jurisprudentie die er de laatste jaren is ontstaan met betrekking tot het aanbieden van re-integratietrajecten aan bijstandsaanvragers", vervolgde Perez.

"U biedt bijstandsaanvragers meerdere en langdurige re-integratietrajecten onder het mom van werkervaringsplaatsen aan, zonder dat u daarbij uitstroom naar een betaalde baan mogelijk maakt. En dat is toch echt wel het doel van de participatiewet."

Vluchteling

Zo moest recent iemand met een vluchtelingstatus zes maanden lang, twee dagen per week, van de gemeente meehelpen bij een bedrijf zonder er betaald voor te krijgen. Ook is er nooit gesproken over de kans op een arbeidscontract. Toen de FNV aan de bel trok bij de gemeente, mocht de vluchteling direct stoppen.

"Zo gaat het elke keer", zei FNV'er Perez, die oordeelde dat Nissewaard als gemeente niet alleen staat. "Elke keer als we vragen stellen over het handelen van een gemeente, dan wordt het traject gestopt. Alleen maar om te voorkomen dat we naar de rechter kunnen stappen."

Ook citeerde Perez een krantenartikel waarin stond dat de gemeente Nissewaard werklozen aan het werk wil zetten om afval te scheiden. Dit om verdere stijging van de afvalstoffenheffing te voorkomen.

Wethouder Mijnans (ONS) reageerde daarop door te stellen dat de kwestie anders ligt. Volgens hem wordt onderzocht of mensen met een uitkering eventueel op vrijwillige basis en via een uitzendbureau aan de slag kunnen gaan. "En in het verleden is gebleken dat mensen via zo'n traject naar werk zijn uitgestroomd."

Totta

Tot slot wees Perez er op dat de gemeente Nissewaard het systeem Totta gebruikt. Dit is een soortgelijk systeem als SyRi, dat probeert fraude op te sporen via algoritmen. Sommige gemeenten, zoals Rotterdam, zijn na felle kritiek gestopt met SyRi. Ook volgt binnenkort een uitspraak in een rechtszaak over het gebruik van de methode.

In Nissewaard, blijkt uit een publicatie van het bedrijf dat Totta maakt, zijn 29 dossiers van mensen met een uitkering gelicht. Vijftien zaken gaven geen reden tot een onderzoek. Van de andere veertien dossiers is vooralsnog in één geval bewezen dat het om fraude gaat. Vier uitkeringen zijn gestopt.

Perez: "U overtreedt de wet die op zich al ruimer is dan een welvarend land als Nederland zou moeten willen hebben. U heeft geen boodschap aan jurisprudentie, ook al wordt u erop gewezen!"

Vingerscan

FNV en de gemeente Nissewaard leveren al langere tijd strijd met elkaar. De vakbond heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om te oordelen over het gebruik van de vingerscan bij sociale werkvoorziening Voorne-Putten Werkt. Mensen die daar werkten, moesten in- en uitklokken met behulp van biometrische gegevens. Dat was in strijd met de wet, stelde staatssecretaris Van Ark eerder vast. De gemeente stopte vervolgens met het gebruik van de scan.