Gamen tegen wapenbezit in Delfshaven: 'Plezier met serieuze boodschap'

De afgelopen tijd is de Rijnmond-regio meermaals opgeschrikt door geweldsincidenten tussen jongeren met wapens. Er is nog veel werk aan de winkel in de strijd tegen wapenbezit. In Rotterdam-Delfshaven gingen jongeren woensdagavond gamen, waarbij het verbannen van wapens in de wijk centraal stond.

Een van de initiatiefnemers is Ronald Schouten, mede-oprichter van 'Wapens de wijk uit' waarmee hij eerder in Rotterdam-Zuid een soortgelijk evenement opzette. "Er komen hier kinderen op af van 9 tot 16 jaar die voornamelijk voor Fortnite komen, het spel wat ze hier kunnen spelen in toernooivorm", begint Schouten, die uitlegt dat het niet alleen om gamen gaat. "Ze gaan ook met politieagenten in gesprek over wapens en er is straattheater dat ze bewust wil maken van de gevaren en de dilemma's waarmee jongeren te maken kunnen krijgen."

Grootse dingen

Schouten benadrukt dat het niet enkel een initiatief vanuit hemzelf is, maar vanuit meerdere lokale partijen in Delfshaven die samen met hem wat wilde doen. Zo hielp ook Saliha el Barkany mee, die zich met haar collectief 'Onwijze Moeders' inzet voor een betere en leefbare wijk. "Kinderen zijn onze toekomst, en ik wil aan hun toekomst bijdragen door in ze te investeren en ze een veilige wijk te geven."

Er was ook een ervaringsdeskundige: Sinan Karaca, afkomstig uit Delfshaven en tegenwoordig mede-eigenaar van een succesvol kledingmerk genaamd Banlieu. "Het is belangrijk om de jeugd te inspireren", zegt Karaca, die toegeeft dat hij tijdens zijn jeugd ook in aanraking kwam met gevaarlijke dilemma's. "Ik hoop dat dit laat zien dat, als je gewoon hard werkt en je goed gedraagt, je tot grootse dingen in staat kan zijn."