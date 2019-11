McPort Event verleidt jongeren voor de haven

Want deze woensdag en donderdag rijden touringcarbussen af en aan naar het Educatief Informatie Centrum (EIC) op de landtong bij Rozenburg. Ze leveren zo'n duizend jongeren af die zich komen oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen gericht op de Rotterdamse haven en industrie.

Een logische plek voor een beroepenbeurs, vindt directeur Mary Dotsch van het EIC. "Dit is een plek waar jongeren kunnen kennismaken met de haven en de vele mogelijkheden om er te werken. Ze hebben zich op school al voorbereid op het evenement."

Havenquiz

Tijdens de zevende editie van het McPort Event lopen de jongeren eerst door de reguliere havenexpositie, daarna nemen ze deel aan een havenquiz, worden ze losgelaten op de beroepenmarkt en kunnen ze kennis maken met vertegenwoordigers van verschillende vervolgopleidingen.

In het chemielab en het technolab steken ze tenslotte de handen uit de mouwen: helm op of laboratoriumjas aan en aan de slag met pipetjes, hamers en technische installaties. Gepensioneerde havenarbeiders en vrijwilligers staan de leerlingen bij.

En zo treffen we een jongen en meisje met twee grote moersleutels in hun handen. Ze proberen een metalen buis vast te zetten. "Ik heb geen kracht in mijn armen, daarom gaat het een beetje moeilijk", zegt het meisje. Ze denkt dat de haven niks voor haar is.

Bootjes

"Je hoeft niet technisch te zijn om in de haven te kunnen werken, maar je moet wel je handen gebruiken", doceert een voormalige havenwerker. Hij krijgt het meisje niet enthousiast. "Ik vind de haven niet zo interessant. Ik heb meer met elektrotechniek, niet met bootjes of handel."

Brigitte van Velzen van GoFlex (opleidingen in techniek waarbij werken en leren gecombineerd wordt) herkent de houding van de minder enthousiaste jongeren. "Sommigen komen alleen voor de gratis pennen, maar ik krijg ook hele serieuze vragen van jongeren die niet alleen willen leren. Er is zoveel keuze, dan is het moeilijk kiezen."

Enthousiast

"Als je laat zien wat je doet, wordt het zichtbaar en hoop je dat ze enthousiast worden. Ze gaan hier echt weer met andere kennis weg", aldus Mary Dotsch.

In de kantine stallen de jongeren hun tasjes uit. Er blijken pennen, stickers en folders in te zitten. Voor sommigen bleek de dag enorm nuttig. "Ik mocht zelf kiezen of ik meewilde en nu heb ik mijn bestemming gevonden: ik wil later in de horeca werken." Nu maar hopen dat hij later scheepskok wordt.