Verdachten moord op Hümeyra voor rechter

De rechtbank buigt zich donderdag over de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra. Haar ex-vriend Bekir E. schoot haar eind vorig jaar dood op het plein van haar school in Rotterdam-West. Ook een medeverdachte in de zaak moet voor de rechter verschijnen.

Hümeyra werd 18 december 2018 op het schoolplein van het Designcollege in Rotterdam-West doodgeschoten. Hoofdverdachte Bekir E. (32) heeft al eerder bekend dat hij het meisje heeft doodgeschoten.

Medeverdachte Mohammed Al-M. (26) zou samen met E. in een auto naar haar school zijn gereden. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord en mogelijk van ontvoering van het meisje. Al-M ontkent dat hij wist wat E. van plan was.



Tekortgeschoten

De 16-jarige scholiere had ruim een halfjaar eerder al aangegeven niet meer met E. om te willen gaan. Ze deed meerdere aangiften tegen hem wegen stalking, bedreiging en mishandeling. Ook was er een contactverbod, dat E. overtrad. Op de dag van de schietpartij had Hümeyra een afspraak met de politie, omdat ze meer informatie had waardoor E. mogelijk kon worden opgepakt.



Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde vorige maand dat de aanpak bij de stalking van Hümeyra zwaar is tekortgeschoten. Dinsdag maakte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb excuses naar de familie van het meisje.