Het weer van vandaag: neem de paraplu mee

Houd de paraplu maar bij de hand vandaag: het belooft namelijk een druilerige dag te worden. Het is bewolkt en in de ochtend wordt het vanuit het zuidwesten druilerig met lichte regen en motregen.

Van de temperatuur moeten we het ook niet hebben. Het wordt namelijk 7 graden. De gevoelstemperatuur ligt echter veel lager: het voelt namelijk alsof het vriest. De zuidoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

In de middag worden de wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Wel kan het afkoelen naar 2 graden.

Voor vrijdag blijft de bewolking hangen, maar is het wel droog. In de middag wordt het 6 graden, met een matige en aan zee krachtige wind.

Die droogte is helaas maar tijdelijk. In het weekend is het namelijk overwegend bewolkt en valt er soms lichte regen. Het blijft vrij koud met zo'n 7 graden.