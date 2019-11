Ongelukken zorgden voor files richting Rotterdam

Van Nijmegen naar Rotterdam was een ongeluk gebeurd ter hoogte van afrit Hardinxveld-Giessendam. Er vonden opruimwerkzaamheden plaats. De linkerrijstrook was lange tijd dicht en er stond een file van bijna een uur.

Op de A16 van Breda naar Rotterdam was het ook druk. Het verkeer stond vast nadat er eerder in de morgen een hoogtemelding was geweest bij de Drechttunnel. De vertraging bedroeg een halfuur. Bij Zonzeel, in Brabant, was een ongeluk gebeurd. Daar was de linkerrijstrook afgesloten.