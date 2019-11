Kick Out Zwarte Piet: alleen in Dordrecht een demonstratie

Er komt geen demonstratie tegen Zwarte Piet in Rotterdam van Kick Out Zwarte Piet. In de lijst met steden waar de actiegroep deze week actie wil voeren tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet ontbreekt de stad. Dordrecht staat als enige stad in de regio wel op de lijst. In Dordrecht lopen Zwarte Pieten mee bij de intocht van de goedheiligman. In Rotterdam zijn bij de grote intocht alleen roetveegpieten actief.

Kick Out Zwarte Piet en actiegroep #Nederlandwordtbeter hadden de actie in Dordrecht al eind oktober aangekondigd. Mensen konden zich bij Kick Out Zwarte Piet aanmelden.

In de weken erna is er een informatieavond geweest in Dordrecht, waarbij voorman Jeffrey Afriyie de aanwezigen toesprak.

Hoeveel mensen er komen demonstreren is nog niet duidelijk. "Door de agressiviteit van de pro-pieten voelt het niet voor iedereen veilig om te demonstreren", schrijft de organisatie. "Dat is begrijpelijk, maar juist ook precies wat de pro-pieten willen. Weet dat KOZP goed contact heeft met de lokale burgemeesters en politie en daarnaast voor eigen ordehandhavers zorgt." Of de organisatie ook in Dordrecht eigen ordehandhavers inzet is niet bekend.

Ook is het nog niet bekend waar de groep wil en mag demonstreren.

Afriyie was persoonlijk ook in Dordrecht, bij de landelijke intocht van 2011. Hij werd toen samen met Quinsy Gario gearresteerd op het Scheffersplein, omdat hij een shirt droeg met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'.

In Rotterdam was vorig jaar een speciaal demonstratievak ingericht voor de actievoerders van Kick Out Zwarte Piet. Drie jaar geleden werden bijna tweehonderd activisten opgepakt, die oorspronkelijk op weg waren naar de landelijke intocht in Maassluis, maar op het laatste moment uitweken naar Rotterdam. Ze werden opgepakt, omdat ze het demonstratieverbod van burgemeester Aboutaleb hadden overtreden.

Kick Out Zwarte Piet voert de komende weken op twaalf plekken actie: Alkmaar, Curaçao, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hoorn, Leeuwarden, Nijmegen, Heerhugowaard en Rijswijk.