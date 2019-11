Samir Yaaqobi nieuwe hoofdtrainer Feyenoord Futsal

“Samir was onze topkandidaat," licht voorzitter Sharon van Zadelhoff toe. "Hij heeft een verleden bij de vereniging, komt uit Rotterdam-Zuid en kent dus de cultuur van de vereniging. Ook is hij in het verleden mijn trainer geweest en kennen elkaar dus goed. Als bestuur denken wij dat hij de persoon is die de groep op dit moment nodig heeft om voor behoud te gaan in de eredivisie.”

Aankomende vrijdag speelt Feyenoord Futsal om 20:30 uur de bekerwedstrijd tegen eredivisionist Texel’94 in het Topsportcentrum.