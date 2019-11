Studenten van de Erasmus Universiteit willen meer aandacht voor diversiteit. Daarom zijn ze op eigen initiatief 'Erasmus School of Colour' gestart. Door evenementen te organiseren, proberen ze op een andere manier over diversiteit te kunnen praten.

"We zien dat er nog te weinig gebeurt", zegt Melisa Ersoy, de voorzitter van Erasmus School of Colour. "Ook zijn we het niet eens met de manier waarop er wordt gepraat over dit onderwerp. Het gesprek draait nu teveel om de vraag of diversiteit wel of niet goed is. We blijven constant een debat houden met verschillende partijen die daar wat over te zeggen hebben. Dat gesprek wordt al zo lang gevoerd. Als je op dat niveau blijft doorgaan, wat zijn we dan eigenlijk echt aan het doen?"

Kritische houding

"Universiteiten zeggen vaak 'kijk wij zijn met diversiteit bezig!'", vervolgt Ersoy. "Maar je ziet bijvoorbeeld dat veel universiteiten weinig vrouwelijke hoogleraren hebben. We geloven niet per se dat de universiteiten daar niets aan willen doen, maar dit soort slogans, die een soort van de diversiteit van de universiteit vieren, kunnen een kritische houding wat ons betreft tegenhouden."

Het gaat de studenten niet alleen om onderlinge diversiteit, maar ook om diversiteit bij hoogleraren en andere lagen binnen de universiteit. Want: "Daar zit de macht", weet Ersoy. "Ik heb nog nooit van een vrouw van kleur les gehad op de Erasmus Universiteit. Dat zegt denk ik wel iets."

Erasmus School of Colour organiseert evenementen om bewustzijn te creëren. "We zien dat verschillende studenten en docenten aan de universiteit daar een bijdrage aan willen leveren. We gaan graag de samenwerking aan."