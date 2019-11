Bekir E. maakte 39 accounts voor contact met Hümeyra

Om in contact te kunnen komen met Hümeyra maakte haar ex Bekir E. maar liefst 39 accounts op social media aan. Dat vertelde de rechter donderdag tijdens de behandeling van de moord op de 16-jarige scholiere. "Dat kun je gerust een obsessie noemen", stelde de rechter. Het ging om accounts op Facebook, Snapchat en Whatsapp.

E. had eigenlijk een contactverbod, maar hield zich daar niet aan. Hij stuurde maandenlang dreigende smsjes, die Hümeyra 'niet te serieus' moest nemen. "Het was dronkemanspraat", verklaarde hij tijdens de rechtszaak.

Doodsteken

E. noemde Hümeyra onder meer 'hoer' en zei dat hij haar dood ging steken. Volgens de verdachte komt dat omdat hij een verstandelijke beperking heeft. "Dat is straattaal", reageerde hij op het doodsteken. "Het is niet echt doodmaken."

Hümeyra was wel bang dat dat zou gebeuren. "Hij heeft mijn hoofd tegen de muur geslagen. Een stukje van mijn hoektand was afgebroken. Ik ben bang dat hij mij gaat doodmaken", schreef het meisje in een verslag, waarin ze bijhield wat haar overkwam.

Ondertussen durfde Hümeyra in die periode niet meer over straat. Ze werd altijd gebracht en gehaald, vertelt haar zus. "Bekir heeft ons psychisch helemaal gek gemaakt."

De zaak op de moord op Hümeyra wordt donderdag en vrijdag behandeld in de rechtbank Rotterdam. Verdachte Bekir E. verschijnt voor de rechter, medeverdachte Mohammed Al-M. is er donderdag niet bij.