Misstanden bij vervoersbedrijf Trevvel: Rotterdam stelt meldpunt in

Er komt een onafhankelijk meldpunt voor klachten over Trevvel. Dat heeft wethouder Sven de Langen donderdag gezegd in de Rotterdamse gemeenteraad. De gemeente stopt niet met de samenwerking, zoals Leefbaar Rotterdam graag wil.

Het instellen van het meldpunt over Trevvel is een voorstel van de Rotterdamse Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Zij kwam woensdag met het voorstel na reportages op Rijnmond over de vele klachten die er nog steeds zijn. Trevvel vervoert ouderen en mensen met een beperking. De vervoerder ligt al langere tijd onder vuur door problemen bij het ophalen en thuisbrengen van klanten.



Ombudsman Zwaneveld: "Ik vraag me af of de gemeenteraad een goed idee heeft wat er nou eigenlijk echt gebeurt bij Trevvel. Er zijn zoveel manieren waarop onvrede wordt geuit, dat ik denk dat het totale plaatje eigenlijk niet compleet is."



Wethouder Sven de Langen: "Stoppen met Trevvel kan niet zomaar in verband met wettelijke afspraken". Eerst moet uitgebreid vastgesteld worden wat er nu mis is. Op dit moment lopen er nu 5 onafhankelijke onderzoeken.

De Langen: "Ik was wel heel gecharmeerd van het voorstel van het onafhankelijke meldpunt. Ik heb vanmorgen met de ombudsman afgesproken dat we komen met zo'n meldpunt dat de Ombudsman bijhoudt".

Stoppen met Trevvel

Leefbaar Rotterdam vindt dat het nu genoeg is en pleit voor stoppen met de samenwerking met Trevvel. Raadslid Michel van Elck: "Wat ons betreft gaan de goede chauffeurs van Trevvel mee naar een andere organisatie, waar ze niet geconfronteerd worden met een hopeloze planning, het eindeloos blijven combineren van ritten, maar waar ze gewoon ouderen en mensen met een beperking kunnen ophalen."

D66 vindt dat er nu eerst gewacht moet worden op de 5 onafhankelijke onderzoeken die nu bezig zijn. Bovendien kan er niet zomaar gestopt worden met Trevvel in verband met afspraken in de gemaakte aanbesteding. Het CDA is bang dat er bij over stap naar weer een nieuw bedrijf er weer op nul begonnen wordt en dat is juist niet goed voor gebruikers. Er moet nu gewerkt worden aan de fouten.

Gebroken enkel

Partijen vinden wel dat problemen zoals de vrouw die valt bij het uitstappen zonder hulp van een chauffeur en een voet breekt niet kunnen. Raadslid Ingrid van Wifferen van D66 zegt dat het goed is het werkproces van Trevvel nu doorgelicht wordt. Leefbaar Rotterdam vindt het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad geen onderzoek van de Rekenkamer wilde.

"Schandalig dat de chauffeur de vrouw niet geholpen heeft met lichamelijk letsel bij de vrouw tot gevolg". Vorige week heeft de wethouder een gesprek gehad met de leiding van Trevvel en ter verantwoording geroepen. De lezing van het bedrijf is anders dan de vrouw. De vrouw zou Trevvel aansprakelijk hebben gesteld en nu juridische zaak. De wethouder zegt er niets over.

Sven de Langen. "Ik heb al eerder gezegd na meerdere fouten of een hele grote fout moet de chauffeur ontslagen worden."

Trevvel vindt dat er een te negatief beeld van de dienstverlening van het bedrijf is. "Het lijkt er nu op dat er veel fout gaat, terwijl dat in de praktijk heel erg meevalt. Het is niet zo dat Trevvel de zaken niet onder controle heeft. De meeste klanten zijn tevreden. Over het algemeen gaat het best goed."