Zorgeloze klauterdag voor (piep)jonge mantelzorgers

Ze zijn jong, maar hebben al een zware taak die op de fragiele schoudertjes rust. Mantelzorgers. In het Klimbos in Rhoon beleefde een groep van deze kinderen een prachtige dag om alle zorgen even te vergeten.

Het zijn er meer dan je denkt - er zijn schattingen dat één op de vier kinderen in Nederland zorgt voor ouders, broers of zussen - en ze zijn vooral veel jonger. Sommigen nog maar zeven of acht jaar. De taken variëren van regelmatig een boodschapje doen tot medische handelingen als injecties toedienen.

Weer dagje kind-zijn

Ronald Tol van de Stichting Iedereen Telt mobiliseerde ondernemers en vrijwilligers om tien jonge mantelzorgers uit Rotterdam-Zuid een onvergetelijke dag in Klimbos Abel te geven. En dat lukte, getuige de blije snuitjes en vrolijke kreten uit de toppen van de bomen. "Het is heerlijk om te zien."

"Precies wat we hoopten", zegt Desiree Buskens van CVD Vrijwilligerswerk, dat de actie mede mogelijk maakt. "De kinderen genieten en kunnen weer even een dagje kind zijn."

De situatie is soms rauw en pijnlijk om te horen. Buskens: "Ze moeten zorgen. Dat betekent dat ze minder aan hun eigen leven toekomen."

Hardnekkig probleem

Ronald Tol: "Eigenlijk wordt ze een stuk kind ontnomen." Eén van de deelnemers heeft al geen vader meer en zorgt nu voor zijn zieke moeder. "Zo jong al."

Volgens Ronald Tol is het een hardnekkig probleem: "Het is voor wijkteams en gemeente lastig om deze kinderen te vinden. Het is ook een beetje hoe de samenleving zich ontwikkelt. De tijd dat een hele straat voor een zieke bewoner zorgde is voorbij."

Woehooeeeee!!!!

Buskens en Tol hopen dat het niet bij deze dag blijft. "Met deze kinderen hebben we contact kunnen leggen. Ze hebben het enorm naar hun zin, maar ik wil ook contact blijven houden en kijken naar oplossingen om de situatie thuis te verbeteren", aldus Tol.

Maar daar zijn de klauterende kids vandaag even helemaal niet mee bezig.

En in diepzinnige gesprekken met de verslaggever hebben ze - heel begrijpelijk - ook niet veel zin. Dus schalt het weer "Woehooeeeee!!!!" door het bos als er met een kabelbaan van de ene naar de andere boom wordt geroetsjt.