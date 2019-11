Schiedamse buurtbewoners zamelen geld in voor nieuwe gedenksteen

Er komt mogelijk een nieuwe zogenoemde Stolperstein in Schiedam. De oude, ter nagedachtenis aan Abraham Bobbe, die in 1942 op 38-jarige leeftijd werd vermoord in een concentratiekamp, is gestolen.

Buurtbewoners zamelen nu geld in om een nieuwe gedenksteen te kunnen plaatsen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de oude gedenksteen, die op de Rotterdamsedijk in Schiedam lag, 'vakkundig uit het cement gesloopt' en meegenomen.

Peter Groeneweg, Penningmeester van Stolpersteine Schiedam, zegt 'geen idee' te hebben waarom de Stolpersteine is gestolen. "Ik denk om het messing plaatje. Dat ziet eruit als koper, maar heeft geen waarde. Je moet de steen er echt vakkundig uitslopen, want hij zit ingemetseld in een laagje cement. Het maakt mij heel erg droevig. Het is echt respectloos."

De steen, die zo'n 120 euro kost, is betaald door de kleindochter van Abraham Bobbe. Voor haar heeft de steen een emotionele betekenis. Zij laat in een reactie op Facebook aan Stolpersteine Schiedam weten: "Waarom? Waarom? Ik wil graag met de dader in contact komen om te praten waarom hij de Stolpesteine heeft gestolen."