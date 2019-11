Publiekslieveling Tsitsipás weer naar Ahoy

Stéfanos Tsitsipás doet in februari voor het vierde jaar op rij mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Griek is de huidige nummer zes van de wereld en opvallend genoeg nog nooit een wedstrijd in Ahoy.

Toernooidirecteur Richard Krajicek legde eerder al zes andere spelers vast en is blij dat hij erin geslaagd is om Tsitsipás weer te strikken. "Een nieuwe generatie klopt steeds nadrukkelijker aan de deur en Stéfanos is misschien wel de meest charismatische speler. Niet alleen op de baan, maar ook op sociale media weet hij veel fans aan zich te binden. Precies wat tennis nodig heeft", licht hij toe.

Wisselvallig jaar

Tsitsipás heeft zich momenteel geplaatst voor de halve finale van de prestigieuze ATP Finals, het sluitstuk van het tennisjaar. De 21-jarige Griek kende een wisselvallig jaar. Hij won de toernooien in Marseille en Estoril en haalde de finale in Dubai, Peking en Madrid. Op de Grand Slam-toernooien presteerde Tsitsipás dit jaar teleurstellend. Hij begon goed met een halve finale bij de Australian Open, maar op Roland Garros waren de achtste finales het eindstation en op Wimbledon en de US Open werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Hoewel de komst van Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic uitgesloten lijkt, heeft Krajicek al een aantal andere (aankomende) toppers vastgelegd. Daniil Medvedev, Gaël Monfils, David Goffin, Denis Shapovalov, Stan Wawrinka en Jannik Sinner zijn er sowieso bij op het toernooi, dat van 8 tot en met 16 februari 2020 wordt gehouden.