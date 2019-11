Dit zijn de genomineerden voor beste politicus van Rotterdam 2019

De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van Lokaal, centrum voor democratie en het Periklesinstituut, dat politici en bestuurders coacht. In de jury zitten journalisten. Bij het nomineren van de politici wordt gekeken naar onder meer de zichtbaarheid en invloed van de raadsleden.

Nadia Arsieni van D66 wordt omschreven als 'liberale pitbull die haar fractievoorzitter dikwijls weet te overvleugelen'. "Ook neemt ze neemt stelling, kiest de aanval en is niet bang een eigen positie in te nemen. Arsieni durft ook als lid van een collegepartij kritisch naar de burgemeester te kijken."

Politicus in het kwadraat

Stephan van Baarle is dit jaar voor de tweede keer genomineerd. Vorig jaar greep hij naast de prijs. Die werd toen gewonnen door Vincent Karremans van de VVD. Van Baarle wordt omschreven als 'een politicus in het kwadraat'. "Snoeihard in het openbare raadsdebat, plooibaar in de achterkamers waar het voorwerk wordt gedaan." Volgens de jury heeft Van Baarle zijn nog jonge partij een eigen gezicht en stijl gegeven, ten opzichte van de landelijke fractie van Denk.

Gerben Vreugdenhil van Leefbaar is genomineerd vanwege zijn 'financiële kennis en scherpe vraagstelling'. Hij is daarmee een belangrijke factor in de Rotterdamse gemeenteraad bij het nemen van beslissingen over grote financiële zaken als Feyenoord City en de toekomst van het Warmtebedrijf.

Op vrijdag 13 december wordt de winnaar bekend gemaakt in Arminius Rotterdam.

De persjury van de prijs bestaat uit Monica Beek (AD Rotterdams Dagblad), Guido van Eijck (Vers Beton), Ewoud Kieviet (NOS), Eppo König (NRC) en Jan-Roelof Visscher (Rijnmond).