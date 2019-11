Onderzoek naar wiet als medicijn: "We moeten uitzoeken of het werkt"

"Ik kreeg de diagnose vijf jaar geleden en zo lang gebruik ik het al", vertelt Van Harmelen bij Radio Rijnmond. "In eerste instantie ben ik het gaan gebruiken omdat ik alleen maar lag te malen in bed. Hoe moet het straks met mijn kinderen, mijn man, mijn werk, mijn zaak? Een buurjongen hoorde dat en die kwam langs en raadde mij dit aan."

Olga begon met het gebruik van cannabis om tot rust te komen en beter te slapen. "Toen bleek dat ook de tumor, die iets gegroeid was, is weg gegaan. Dat was een onvoorzien bijeffect."

Illegaal circuit

Via het illegale circuit is Olga aan de cannabis gekomen. "Dat is ook onze strijd, dat dit via de behandelend arts als aanvulling gegeven kan worden op de behandeling."

Binnen de lotgenotengroep van tien patiënten met hersentumoren, heeft iedereen de voordelen van cannabis ervaren, zegt Van Harmelen. "Er is er zelfs een bij, die is veertien jaar verder." Van der Bent bevestigt dit: "Heel veel van onze patiënten gebruiken het. Dat is een belangrijke reden dat we moeten het gaan uitzoeken."

Wel blijft Van der Bent bij de feiten. Er is nog niet bewezen dat cannabis een positieve invloed heeft. "Je hebt hele grote onderzoeken nodig om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van middelen." Het is lastig toe te schrijven wat heeft bijgedragen aan de genezing.

Eerste onderzoeksfase

Van Harmelen heeft de stichting EmbraceLife opgezet om geld in te zamelen voor onderzoek naar de medicinale invloed van cannabis. "We hebben het geld voor de eerste onderzoeksfase ondertussen binnen." Het vervolgonderzoek is erg duur, maar dat houdt Olga niet tegen. "We gaan de strijd aan."

Van der Bent is ook blij met dit fonds. "We moeten voor eens en altijd proberen uit te zoeken of het wat doet. Want als het niks doet, dan weten we dat. En als het wel wat doet dan moeten we zorgen dat het beschikbaar wordt."