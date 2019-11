'Aboutaleb wilde een Nederlander worden, daar heeft hij keihard voor gewerkt': nieuw boek verklaart de 'Aboutaleb-mania'

Copy of Copy of voor internet aboutaleb

"Zit de stad wel te wachten op een Marokkaan?" werd er begin 2009 geroepen toen Aboutaleb burgemeester van Rotterdam werd. De ontvangst was niet overal even hartelijk. Maar die tijden zijn veranderd: in 2016 werd Aboutaleb verkozen tot de populairste bestuurder van Nederland. Die 'Aboutaleb-mania' wordt nu verklaart in het boek: Ahmed Aboutaleb, overal de eerste.

"We kwamen op het idee om over Aboutaleb een boek te schrijven in 2015, 2016", vertelt schrijver Ruben Koops bij Radio Rijnmond. Toen was het 'Aboutaleb-mania': hij was overal. Na de aanslag op de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo sprak hij de beroemde woorden: "Als het je hier niet bevalt, rot je toch op!"Later sprak hij in in het tv-programma Zomergasten over zijn leven, werd hij de populairste politicus van Nederland en beste bestuurder van Nederland. Het kon allemaal niet op. Toen dachten we: "Dit fenomeen willen we verklaren. Hier willen we uitleg bij geven."

Keihard werken

De vijftienjarige Aboutaleb kwam in 1976 als zoon van een Marokkaanse gastarbeider naar Nederland. "De eerste week in Nederland moest hij even zoeken", vertelt Koops. "Maar op een gegeven moment dacht hij: 'Ik ga hier helemaal voor. Ik ga Nederlands leren en stort me helemaal op de Nederlandse cultuur'. Hij keek Van Kooten en De Bie tot hij erom kon lachen en naar de wedstrijden van het Nederlands elftal om het gevoel van

Nederlander zijn helemaal te omarmen. Hij wilde een Nederlander worden. Daar heeft hij keihard voor gewerkt."

"Aboutaleb groeide op in de Molenwijk in Den Haag", zegt Koops. Als de rest van de jongens gingen basketballen op het Ketelveldje, zat hij op een bankje met zijn boeken te studeren. Hij was altijd al een stapje harder aan het lopen dan de rest. Daarom is het eigenlijk ook niet gek dat hij zo ver gekomen is. Hij heeft het bijna zelf afgedwongen."

Overal de eerste

Op zijn weg naar het burgemeesterschap was Aboutaleb overal de eerste. "Zo was hij in de jaren tachtig de eerste journalist met een migratieachtergrond", vertelt schrijfster Elisa Hermanides. "Daarna een van de eerste persvoorlichters van het ministerie van Werk, Volksgezondheid en Cultuur en vervolgens de eerste Amsterdamse wethouder van Marokkaanse komaf. Ook was hij samen met Nebahat Albayrak de eerste staatssecretaris met een migratieachtergrond en vervolgens dus de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese stad. Aboutaleb was daarmee wereldnieuws."

Inzichten van zeventig bekenden

Voor de totstandkoming van het boek plukten Koops en Hermanides alle archieven leeg. "Aboutaleb heeft in de afgelopen dertig jaar zoveel interviews gegeven waarin hij veel over zichzelf heeft verteld", zegt Hermanides. "Dat heeft tot een heel inzichtelijk beeld van deze interessante bestuurder geleidt." Ook spraken de schrijvers zo'n zeventig mensen die om Aboutaleb heen staan.

Aboutaleb wilde zelf overigens niet meewerken aan het boek. Hij heeft aangegeven dat hij ooit zelf een biografie wil schrijven.