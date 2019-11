Vier jongeren aangehouden op verdenking betrokkenheid steekpartij

De politie heeft dinsdag vier jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij die 17 oktober in een bus in Rotterdam-Charlois plaatsvond.

Op de dag avond van de steekpartij vonden ook op de Slinge, Asterlo en Schere verschillende vechtpartijen plaats waarbij werd gestoken. Op de Diepenhorst werd een jongen met een steekwond aangetroffen. Later meldde een andere jongen zichzelf met een steekwond bij een ziekenhuis.

Door grondig speurwerk kwam de politie donderdag tot vier aanhoudingen. De verdachten zijn jongens in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Zij werden in hun woningen, in het bijzijn van hun ouders, aangehouden. De vier worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Conflict tussen twee groepen

In Charlois en IJsselmonde zijn twee jeugdgroepen actief, die de confrontatie met elkaar aangaan. Daarbij schuwen ze geweld niet. Het zijn allemaal jongens in de leeftijd van ongeveer 13 tot en met 20 jaar. De groepen zijn goed in beeld bij gemeente en politie.

De gemeente Rotterdam, de politie en het openbaar ministerie werken samen om het probleem aan te pakken. Zo is er verscherpt toezicht en zijn er preventieve fouilleeracties door de politie en jeugdhandhavers van de gemeente. Door middel van gesprekken met wijkagenten en jongerenwerkers wordt geprobeerd om de reden van het conflict te op te lossen. Ook de ouders en scholen worden actief betrokken en worden gewezen op hun verantwoordelijkheid.