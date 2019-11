'Koningskoppel' Terpstra-Keisse herenigd in Zesdaagse van Rotterdam

In het midden van dit decennium stond er tijdens de Wooning Zesdaagse geen maat op het 'dream team’ Terpstra-Keisse. Het duo won de edities van 2013 t/m 2015 op rij en gaat nu voor een vierde overwinning in Rotterdam Ahoy. Keisse won de titel in Rotterdam behalve met Terpstra in 2010 ook met Danny Stam en in 2007 met Robert Bartko.



Terpstra, die eerder dit jaar nog met zijn Franse teamgenoot Thomas Boudat zegevierde in Rotterdam Ahoy, is verheugd dat hij met de 28-voudig zesdaagsewinnaar van Deceuninck-Quick-Step mag aantreden. "Ik ben heel blij om weer met Iljo te rijden”, legt de 35-jarige Ronde van Vlaanderen- en Parijs-Roubaix-winnaar uit.

Eerder maakte de organisatie van de Wooning Zesdaagse al zeven van de dertien koppels bekend: Albert Torres - Sebastián Mora, Kenny De Ketele - Robbe Ghys, Daniel Staniszewski - Wojciech Pszczolarski, Jasper De Buyst - Tosh Van der Sande, Yoeri Havik - Wim Stroetinga, Moreno De Pauw - Jan Willem van Schip en Maikel Zijlaard - Ramon Sinkeldam.