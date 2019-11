Bioscoop Arcaplex in Spijkenisse wordt donderdag overgenomen door Kinepolis Nederland. Hiermee komt het totaal aantal filmhuizen van Arcaplex in Nederland op achttien.

De naam van de bios verandert naar Kinepolis Spijkenisse. Het pand werd in het voorjaar van 2018 nog gerenoveerd en uitgebreid. Het telt nu negen zalen met bijna duizend zitplaatsen.

Er is nog een overname in bioscopenland. Pathé heeft de Euroscoopbioscopen overgenomen. Die keten heeft bioscopen in Schiedam, Tilburg en Maastricht.