Gedumpte scooter mogelijk gebruikt bij mislukte plofkraak

De hulpdiensten hebben deze week een scooter uit het water gevist bij Nieuw-Lekkerland. Die zou eerder gebruikt zijn bij een mislukte plofkraak in het dorp. De plofkraak, die tot dusverre niet eerder is gemeld door de politie, was op 28 oktober.

Een vrouw zag de scooter in het water liggen. Er zat al geen kentekenplaat meer op.

In de nacht van 27 op 28 oktober probeerden twee mannen een geldautomaat aan de Planetenlaan op te blazen. Daarbij werden ze gestoord, zodat het nooit tot een klap kwam, zegt de politie. Ze gingen er daarna vandoor met een scooter.

"We hebben de beelden bekeken", gaat de woordvoerder verder. "Daar is geen kentekenplaat op te zien. Dat is bij deze scooter ook het geval. Hij lijkt er dus op dat het om dezelfde scooter gaat, ook al weten we het nog niet helemaal zeker."

Voor de poging tot plofkraak, is nog niemand opgepakt.