Berover mikt op kwetsbare mensen

En 78-jarige man doet op 19 augustus boodschappen bij Albert Heijn aan de Lange Kerkstraat in Schiedam. Het slachtoffer is slecht ter been en loopt met een rollator. Hij heeft niet door dat hij in de gaten wordt gehouden.

Als de bejaarde man de supermarkt verlaat wordt hij gevolgd. Op het Oude Kerkhof grist de man die hem achtervolgt de portemonnee uit de jas van het slachtoffer en gaat ervandoor. De dader heeft een lichtgetinte huidskleur en een sikje. Hij draagt zwarte kleding.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.