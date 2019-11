Sax, circus and rock 'n Movies: luister naar het cultuur-uur op Radio Rijnmond

De beste saxofonist en soulmate van Jules Deelder, Boris van der Lek, is donderdagavond om 19:00 bij Ruud de Boer in de studio van Radio Rijnmond. En de manager van Jules, Eric van 't Groenewout vertelt over de bijzondere verjaardag van Deelder in De Doelen.

Maar ook het circus is in de stad! Jördis Cordua van 'Circunstruction' vertelt alles over dit bijzondere project én over het de voorstellingen vanaf vrijdag in het Maaspodium.

En Melvin Bruhn van LantarenVenster heeft een volle theateragenda met je te delen; mooie jazz-optredens en dit films. En: Loes Luca komt nog even aan de telefoon om te vertellen over de premiere van haar film 'Mi Vida', in... LantarenVenster.

