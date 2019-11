Erasmus Universiteit roept studenten in Hongkong op terug te komen

Studenten moeten wel zelf hun terugreis regelen, maar ze kunnen de kosten declareren bij de universiteit, mocht de reisverzekering het niet dekken. Ook kijkt de universiteit mee wanneer studenten vertraging oplopen met hun studie door hun vervroegde terugkomst.

Reden voor het besluit is volgens de Erasmus Universiteit het nieuwe reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat advies is veranderd, nadat de situatie in Hongkong de afgelopen dagen snel is geëscaleerd.

Bij de maandenlange demonstraties is begin deze maand voor het eerst een dode gevallen. Ook op de City University of HongKong waren ongeregeldheden.